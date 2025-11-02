La importancia de que el drag llegue también a los niños: “Tenemos que ser referentes y que vivan sin miedo"

Las reinas han confesado en el taller de Drag Race España que dentro de unos años se ven no solo trabajando en el mundo de la noche, sino también llenando otros espacios como teatros.

En este sentido, Margarita Kalifata ha contado que ella es la directora de Drag Story Hour, una iniciativa que lleva el drag a los más pequeños. “Es super gratificante”, ha afirmado. Eso sí, no ha sido fácil. “Nos han acusado de ser abusadores”, ha dicho.

Y es que la imagen que se tiene es que el drag tiene que estar dirigido a un público adulto, pero no tiene por qué ser así, ha explicado. “Tenemos que ser referentes y que vivan sin miedo”, ha dejado claro la reina.

