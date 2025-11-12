Mejores momentos | Temporada 5
Ferrxn, la reina más valenciana de Drag Race España, deja lookazos, humor y un hit musical en su paso por el programa
La reina ha sido la sexta eliminada en el quinto programa de la temporada y hemos hecho un repaso de su paso por el concurso.
Ferrxn, la reina más valenciana que ha pisado el taller de Drag Race España, ha sido eliminada en el séptimo programa del concurso y hemos repasado sus mejores momentos.
La reina llegó al taller dejando claro quién era ella y convirtiéndose en la primera en entrar al werk room hablando en valenciano. Pero este no es el único momento memorable que nos ha dejado, porque su canción La Bujía, del talent, ya se ha convertido en un hit que suena en todas partes.
Además, no podemos dejar de lado los looks que nos ha mostrado en cada una de las pasarelas del programa y el humor que ha desprendido tanto en sus totales como en pruebas como el Reading o el Snatch Game.
No te pierdas los mejores momentos de su paso por el programa en el vídeo, y disfruta ya del séptimo programa de Drag Race España en atresplayer.
