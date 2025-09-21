Entrada al taller | Drag Race España T5
Ferrxn, la primera reina en entrar al taller de Drag Race España hablando en valenciano: “Hola tieeees!"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Ferrxn ha entrado en el taller de Drag Race España hablando en valenciano, y ya se ha convertido en la primera reina en hacerlo. “Hola tieeees!”, han sido las palabras con las que ha decidido llegar al werk room.
Ya en su Meet The Queens dejó claro que ella no es de Valencia, sino que ella es Valencia, y lo ha reafirmado con su frase de entrada.
“Soy de Valencia, que es una ciudad mejor que la tuya”, ha dicho la reina, a quien puedes conocer mejor en su presentación del Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
