Autoentrevista | Drag Race España 5
Ferrxn confiesa en su Autoentrevista cómo fueron sus comienzos en el drag en el año 2016: “No empecé en Valencia"
La reina ha sido la sexta eliminada de Drag Race España y nos ha contado muchas curiosidades sobre ella misma y su paso por el concurso.
Ferrxn se ha enfrentado a su Autoentrevista después de haber sido eliminada en el séptimo programa de Drag Race España. La reina nos ha contado cuáles fueron sus comienzos en el drag, que no fue en Valencia.
“La primera vez que hice drag fue allá por 2016 cuando vivía en Nápoles”, ha contado. Una de las anécdotas que le ocurrió es que en una boda en la que actuaba tuvo que esconderse después de que la policía arrestase al novio.
El mejor consejo que le han dado a Ferrxn es que para entretener a un público es tener siempre una anécdota larga y otra corta. “Si la larga no funciona pasas a la larga, y si les gusta cuentas las dos”, ha afirmado.
Además, un consejo que daría a futuras drags, es que no tengan miedo al ridículo. “Te frena una barbaridad”, ha dicho.
Si quieres saber cuál es el guilty pleasure de Ferrxn, su outfit de ensueño o qué canción no haría nunca en un lipsync.
No te pierdas la Autoentrevista al completo en el vídeo y disfruta ya del séptimo programa de Drag Race España en atresplayer.
