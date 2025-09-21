Entrada al taller | Drag Race España T5
Eva Harrington, la diva humilde de la temporada, llega al taller de Drag Race España: “¡Qué pelazo nena!"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Eva Harrington ha llegado al taller de Drag Race España con toda una declaración de intenciones: una foto de Carmen Farala. “Cuando una suprema nueva nace…”, ha dicho la reina.
La canaria ha llegado sirviendo look y un pelazo de muerte que ha dejado a sus compañeras muy sorprendidas. Además, se ha definido como la “diva humilde” de la temporada, aunque su ceja diga lo contrario, ha afirmado.
Si quieres conocerla mejor, no te pierdas su presentación en el Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.
