Eva Harrington, la diva humilde de la temporada, llega al taller de Drag Race España: “¡Qué pelazo nena!"

Eva Harrington ha llegado al taller de Drag Race España con toda una declaración de intenciones: una foto de Carmen Farala. “Cuando una suprema nueva nace…”, ha dicho la reina.

La canaria ha llegado sirviendo look y un pelazo de muerte que ha dejado a sus compañeras muy sorprendidas. Además, se ha definido como la “diva humilde” de la temporada, aunque su ceja diga lo contrario, ha afirmado.

Si quieres conocerla mejor, no te pierdas su presentación en el Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.