Entrada al taller | Drag Race España T5
La Escándalo cierra las entradas al taller de la quinta temporada de Drag Race España: “Soy un puto escándalo"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Publicidad
La Escándalo ha sido la última en entrar en el taller de Drag Race España y lo ha hecho pisando muy fuerte y dejando claras sus intenciones. “Soy un puto escándalo”, ha dejado claro.
Viene de Castellón, tiene 26 años y con su look de infarto ha venido para arrasar en la competición.
Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.
Más Noticias
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
Publicidad