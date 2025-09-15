Contenido extra | MTQ
‘Érase una vez, una drag queen atrapada…’: las reinas de Drag Race España añaden una frase a la historia y crean un cuento inesperado
Descubre a las doce nuevas participantes de la nueva temporada, que comienza el próximo 28 de septiembre en atresplayer. ¡Meet The Queens ya disponible!
Publicidad
La historia que hemos propuesto a las doce reinas de la quinta temporada de Drag Race España comenzaba con un “Érase una vez, una drag queen atrapada…”. Y a partir de ahí han tenido que dejar volar su imaginación.
Entre todas han creado un cuento, pero, eso sí, cada una por su cuenta. Cada reina ha añadido una frase y finalmente ha quedado una historia que no sabemos muy bien cómo definir.
Puedes juzgar tú misme viendo el vídeo de arriba. ¡No tiene pérdida!
Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queens en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!
Publicidad