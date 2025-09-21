Entrada al taller | Drag Race España T5
Denébola Murnau se queda en blanco en su entrada al taller de la quinta temporada de Drag Race España
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Denébola Murnau ha llegado al taller de Drag Race España quedándose en blanco, aunque lo ha hecho a propósito. “Oye qué mona”, han asegurado sus compañeras cuando la han visto.
La reina se ha definido como la “payasita de porcelana” de la temporada y es que no ha dejado indiferente a nadie con su look.
Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.
