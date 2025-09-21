Info Premium

Drag Race

¿Qué estás buscando?

Entrada al taller | Drag Race España T5

Denébola Murnau se queda en blanco en su entrada al taller de la quinta temporada de Drag Race España

Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!

Denébola Murnau

Publicidad

Sara Ruiz
Actualizado:
Publicado:

Denébola Murnau ha llegado al taller de Drag Race España quedándose en blanco, aunque lo ha hecho a propósito. “Oye qué mona”, han asegurado sus compañeras cuando la han visto.

La reina se ha definido como la “payasita de porcelana” de la temporada y es que no ha dejado indiferente a nadie con su look.

Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.

Estética, teatrillo y concepto: así es Denébola Murnau, la muñeca de porcelana de Drag Race España 5

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.

Atresplayer Premium» Drag Race

Publicidad