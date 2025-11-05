Denébola Murnau, la payasita de porcelana que ha servido looks y maquillajes impolutos en Drag Race España

Denébola Murnau llegó a Drag Race España definiéndose como la “payasita de porcelana de la temporada” y sirviendo un look que dejaba muy claras sus intenciones en el concurso.

A lo largo de estas seis semanas, la reina ha demostrado que lo suyo son los outfits de infarto y el maquillaje impoluto. Sin olvidar la costura, ya que en el programa tres se hizo con la victoria en el ball de la quinta temporada.

