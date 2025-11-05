Mejores momentos | Temporada 5
Denébola Murnau, la payasita de porcelana que ha servido looks y maquillajes impolutos en Drag Race España
La reina ha sido la quinta eliminada de la temporada y hemos hecho un repaso de su paso por el concurso.
Denébola Murnau llegó a Drag Race España definiéndose como la “payasita de porcelana de la temporada” y sirviendo un look que dejaba muy claras sus intenciones en el concurso.
A lo largo de estas seis semanas, la reina ha demostrado que lo suyo son los outfits de infarto y el maquillaje impoluto. Sin olvidar la costura, ya que en el programa tres se hizo con la victoria en el ball de la quinta temporada.
No te pierdas sus mejores momentos en el vídeo, y recuerda que ya puedes ver el sexto programa de Drag Race España T5 al completo en atresplayer.
