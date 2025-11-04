Así fueron los comienzos de Denébola Murnau en el drag: “Quería poder expresar lo que sentía por dentro"

Denébola Murnau se ha enfrentado a su Autoentrevista de Drag Race España tras ser la quinta reina eliminada del concurso. La reina ha contado cómo fueron sus comienzos en el drag. “Decidí meterme en este mundo para poder expresar lo que sentía por dentro”, ha dicho.

En cuanto a la definición de su drag, la reina ha dado tres adjetivos: colorido, fantasía y autenticidad. “Es muy importante encontrar aquello que amas”, ha asegurado.

El mejor consejo que le han dado, ha afirmado, es que no se fijara en las demás. Ella, por su parte, aconsejaría a alguien que quiere empezar es que se ciña a aquello que le motiva y le haga feliz.

El placer oculto de Denébola Murnau, ha confesado, es ponerse la peluca en cuanto termina de peinarla. “No lo hagáis, dejadlas para los shows”, ha dicho.

