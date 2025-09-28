Mejores momentos | Temporada 5
¡Arranca la carrera de Drag Race España! Disfruta de la entrada al werk room de las reinas de la quinta temporada
Con la llegada de las concursantes al taller, ha comenzado oficialmente la nueva temporada del concurso… ¡Ya disponible el primer programa en atresplayer!
Las reinas de la temporada 5 de Drag Race España ya han entrado al taller y eso solo puede significar una cosa: ¡Arranca la carrera!
Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, La Escándalo, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las reinas que participarán en la quinta temporada y que dejarán momentos que no olvidaremos.
Empezando por sus entradas al taller, que han estado cargadas de declaración de intenciones y han dejado claro que vienen a darlo todo y a dejar el listón muy alto.
Si quieres ver las entradas al completo, ya puedes disfrutar de ellas en atresplayer… ¡Y no solo eso! El primer programa ya está disponible.
