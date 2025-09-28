¡Arranca la carrera de Drag Race España! Disfruta de la entrada al werk room de las reinas de la quinta temporada

Las reinas de la temporada 5 de Drag Race España ya han entrado al taller y eso solo puede significar una cosa: ¡Arranca la carrera!

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, La Escándalo, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las reinas que participarán en la quinta temporada y que dejarán momentos que no olvidaremos.

Empezando por sus entradas al taller, que han estado cargadas de declaración de intenciones y han dejado claro que vienen a darlo todo y a dejar el listón muy alto.

Si quieres ver las entradas al completo, ya puedes disfrutar de ellas en atresplayer… ¡Y no solo eso! El primer programa ya está disponible.

Y mañana, a las 20h, disfruta en atresplayer del regreso de Samantha Ballentines a su programa, Sí lo digo, con una invitada muy especial.