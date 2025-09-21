Entrada al taller | Drag Race España T5
Alexandra del Raval inaugura el taller de la quinta temporada de Drag Race España: “Uy, soy la primera"
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Alexandra del Raval ha sido la primera en entrar en el taller de la quinta temporada de Drag Race España. La reina catalana nos ha dejado sin palabras con un vestido con mucho brillo y una frase que ha sido toda una declaración de intenciones.
Alexandra se ha definido además, como la vedette de barrio de la temporada. Conócela mucho más en su presentación para el Meet The Queens, ya disponible al completo en atresplayer.
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
