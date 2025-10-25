No habríamos descubierto cuál es la escena favorita de Laura Simón en Mar Afuera

Laura Simón interpreta a Saray en Mar Afuera, una joven divertida, inteligente y fuerte, aunque la vida no le ha puesto las cosas fáciles. Proviene de una familia conflictiva, lo que ha marcado profundamente su carácter. A diferencia del resto de los internos, Saray es la única que no desea salir del centro de menores, ya que allí ha encontrado un lugar donde se siente segura y feliz.

Su fortaleza mental es admirable, ya que es muy consciente de lo difícil que será su vida fuera del centro. La actriz destaca como su escena favorita aquellas charlas íntimas con la psicóloga del centro, donde podemos ver a una Saray más vulnerable, compartiendo sus sueños, miedos y problemas familiares. Según Laura, se creó un vínculo muy fuerte entre su personaje y la psicóloga, lo que dio lugar a momentos cargados de emoción y autenticidad.

Si quieres conocer la historia de Saray y emocionarte con su evolución, no te pierdas Mar Afuera, ya disponible en atresplayer.