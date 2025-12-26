Marta Torné viviría en una Navidad eterna

Si hay alguien que vive la Navidad y ha disfrutado poder tener dos en el mismo año esa es Marta Torné, la actriz nos ha confesado que en estas fechas se vuelve "loca". No hay un solo aspecto de la Navidad que deteste, si por ella fuera sería Navidad todo el año.

En su pico de felicidad máxima del año se encuentra el día que se empiezan a colocar las luces en las calles y cuando ve que llega el momento de retirarlas "entra en depresión".

Disfruta de la entrevista completa y deja que te invada su espíritu navideño.