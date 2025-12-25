Mario Marzo nos confiesa que sus hijos le han devuelto la ilusión por la Navidad

A día de hoy la Navidad es una época que a Mario Marzo le gusta mucho aunque no siempre fue así. Y es que el actor nos reconoce que cuando perdió a su mamá vivió un periodo "muy complicado" pero que con la llegada de sus dos hijos ha recuperado la ilusión.

Sin duda alguna lo que más le gusta es redescubrir la Navidad a través de los ojos de sus hijos, "descubrir esa magia, esa ilusión" detalla Mario.

"Te demuestran lo bonita que es la vida y lo ilusionante que puede ser" sin duda, el espíritu navideño ha invadido su casa y nos ha transmitido lo mucho que lo disfrutan.

Su propósito para 2026 también podría ser el nuestro y es que al año que viene le pide "estresarse menos". Pero si tuviéramos que elegir una sola cosa con la que quedarnos de esta entrevista son sin duda las dos cosas que no pueden faltar en su Navidad.

Descubre de qué se trata viendo la entrevista completa y disfruta de la Navidad con Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.