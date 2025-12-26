Y ahora Sonsoles se convierte en escenario de rodaje de Los Protegidos: Un Nuevo Poder

En el segundo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder que llegaba el pasado domingo a atresplayer descubríamos que Los Castillo eran virales después de que unos jóvenes grabaran todo un recital de poderes.

Y si hay un programa en el que se trata toda la actualidad y no se les pasa ni un solo vídeo viral ese es Y Ahora Sonsoles. Un guiño a la tele tradicional dándole una pizca de realidad a esta ficción.

Sonsoles Ónega la presentadora del programa reconocía que nunca se habría imaginado que el plató de su programa se convertiría en escenario de una serie.

Tampoco se lo quisieron perder otros colaboradores del programa como Isabel González, Carlos García Miranda, Antonio Naranjo y Ángela Vallvey.

Disfruta del vídeo para revivir la experiencia al completo.