Descubre el tráiler oficial de La Ruta. Vol 2: Ibiza

La segunda parte de la exitosa ficción se ha presentado este martes en el marco del prestigioso festival celebrado en San Sebastián, donde ha mostrado su tráiler oficial y ha anunciado que llegará a la plataforma el próximo 26 de octubre.

La Ruta, ganadora del Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama y tres premios Feroz, regresa con una segunda temporada tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica.

Compuesta por 6 episodios de 50 minutos, la serie se desarrollada en dos líneas temporales, que es una secuela y una precuela de la primera. Marc llegará a Ibiza y convertirá su vida en un reflejo de la juventud de sus padres.

La Ruta es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films. Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva son los productores ejecutivos. Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler son los creadores de la serie.

La Ruta, la serie revelación

En su primera temporada, La Ruta fue una de las series revelación de la temporada, arrasando entre la crítica. Fue galardonada con el Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama.

También se fue triunfadora de los Premios Feroz 2023 con los galardones de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada).

Así que ya sabes si te gustó La Ruta el 26 de octubre tienes una cita en atresplayer para disfrutar del estreno0 de La Ruta. Vol. 2: Ibiza.