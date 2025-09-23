atresplayer presenta en el Festival de San Sebastián La Ruta. Vol. 2: Ibiza, nueva serie original que se estrena el 26 de octubre

Un año más, atresplayer aterriza en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La plataforma traslada a este prestigioso escaparate el estreno de uno de sus próximos títulos más destacados de ficción: La Ruta. Vol. 2: Ibiza. Acompañado del gran talento con el que cuenta esta producción tanto delante como detrás de las cámaras.

atresplayer, plataforma española líder, afianza su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, se estrenará el próximo 26 de octubre en la plataforma. La ficción regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

"La serie habla de una época de nuestras vidas"

Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

Durante la rueda de prensa, Álex Moner ha comentado: "La serie habla de una época de nuestras vidas". Por su parte, una de las guionistas de la serie, Clara Botas, asegura que esta entrega de La Ruta "va mucho de la huella que dejamos".

La Ruta. Vol. 2: Ibiza es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical en un nuevo enclave: Ibiza.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente en Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Personajes de La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Álex Monner es Marc Ribó

Desde su llegada a Ibiza, hace tres años, Marc ha sido el DJ estrella de la discoteca Amnesia. Pero ahora su posición se va amenazada por la llegada a la isla de los promotores ingleses, que traen sus propias fiestas, sus propios DJs y su propio público. Es el inicio de una nueva era que convertirá Ibiza en la capital mundial del ocio nocturno, pero que dejará a muchos DJs españoles por el camino.

Marc tratará de subirse a la nueva ola al mismo tiempo que se reencuentra con Vicky, una camarera a la que hace meses que no ve y que le hace pensar en lo que tanto ha evitado pensar: el viaje que sus padres realizaron a Ibiza hace veinticinco años.

Carla Díaz es Vicky

Vicky vino buscando una Ibiza que todavía no ha encontrado. La Ibiza de los reservados, de los famosos, de las fiestas en yates. Es una Ibiza que parece quedar muy lejos de su apartamento compartido en San Antonio y de su trabajo de sol a sol en un Beach Bar. Quizás, piensa, para acceder a esa Ibiza haga falta una llave, y quizás esa llave sea Marc

A su lado, Vicky conoce por primera vez algo de ese sueño que vino a buscar y que la hizo salir de su pueblo en Jaén. Aunque, una vez dentro del sueño, le sucederán cosas junto a Marc mucho más importantes que las fiestas, los yates y los reservados, cosas que le obligarán a enfrentarse con aquello que ha dejado atrás.

Irene Escolar es Olivia

Olivia no es como su madre, o al menos eso se dice constantemente: “yo no soy como ella”. Últimamente se lo tiene que repetir más a menudo, ya que acaba de heredar el retiro espiritual que antes dirigía Violeta. Para ella, el retiro es algo más que una herencia, es una forma de validarse ante una madre que pasaba más tiempo tomando ácido que cuidado de ella.

Así se recuerda a sí misma: sola, con la única compañía de una tortuga que aún le acompaña, rodeada de adultos que parecían niños: eso eran, piensa ahora, niños que habían tenido niños. Entre ellos recuerda a Leonor, aquella mujer que tanto le habló a de su hijo, Marc, ese chico a quien hoy, tantos años después, le ha parecido ver.

Fernando Delgado-Hierro es Julián

Amigo inseparable de Vicky, con quien ha crecido en el mismo pueblo de Jaén. En realidad, Julián siempre ha estado enamorado de ella. Por eso se animó a acompañarla a Ibiza cuando Vicky tuvo la idea y por eso se ilusionó cuando las cosas entre ellos por fin parecían algo más. Y por eso, también, su vida vuela por los aires cuando, de pronto, Vicky decide cortar por lo sano.

Lucía Martín Abello es Sandra

En una habitación enana de un apartamento enano, Sandra duerme junto a Vicky, su compañera de habitación. Así son las cosas para los que vienen a hacer temporada a Ibiza. Aunque Sandra se está ganando la vida en Pachá: es una tía trabajadora y lista, camarera desde los dieciséis años y con una intuición a prueba de balas. Por eso Vicky le tiene despistada: no sabe si es mejor alejarse de ella o si, en realidad, es alguien a quien merece la pena cuidar.

Línea 1971

Alex Monner es Manuel

Tras varios años a la sombra de su jefe, Manuel decide tomar las riendas de su carrera como constructor. Para él, esta isla no es solo una forma de hacer negocio, sino una oportunidad de demostrarle a su hermano -y a sí mismo- que ya no es aquel niño indefenso enfermo de polio. Su mujer, en cambio, le ha apoyado siempre. Manuel la quiere aunque no la comprenda: eso será siempre Leonor para él, una especie de misterio.

Aunque, a su manera, también Manuel es misterioso. Hay quien piensa que no hay nada demasiado valioso dentro de ese tipo tosco, medio cojo, pero Manuel se ha dado cuenta de algo que otros no: los tiempos están a punto de cambiar y la isla va a dejar de ser para unos pocos; todo el mundo querrá a venir aquí y disfrutar de la vida, y Manuel estará dispuesto a dejarse la suya para que sea a su hotel a donde vengan.

Marina Salas es Leo

Leonor se fue de casa siendo una niña, se casó siendo una niña, se quedó embarazada siendo una niña. Y en eso ha consistido su vida desde entonces: en cuidar de su casa y de su hijo, Marc, al que quiere con todas sus fuerzas. Siempre ha sentido algo en el estómago: un vacío. Pero ese sentimiento cada vez es más fuerte: es lo que siente cada noche al mirar al cielo, después de tirar la basura, como si buscara algo que no sabe qué es ni dónde está. Son los nervios, le dice todo el mundo, y también se lo dice ella a si misma: “tranquila, son los nervios, nada más”.

Solo hay una persona que parece entender lo que le ocurre: Violeta, una chica que conoce en Ibiza y que le enseña un mundo que Leo no sabía que existía: un mundo que puede alejarle de lo que más quiere, pero que la atrapará como un imán.

Irene Escolar es Violeta

La revista Ajoblanco, la sala Zeleste, el rock progresivo, la contracultura catalana. Eso fue lo primero que atrapó a Violeta. De ahí voló al San Francisco de Haight-Ashbury, los Doors, Janis Joplin y Theodore Roszak. Y, por último, la Instant City, en Ibiza, una ciudad hinchable creada para acoger a los estudiantes del Congreso Internacional de Diseño a la que han acabado llegando hippies de todo el mundo con dos ideas en la cabeza: plantar cara a los mastodontes hoteleros que están empezando a construir en Ibiza y experimentar todo tipo de enrolladas poéticas, sexuales y psicodélicas.

Para Violeta, este viaje es una fuga, y es que abandonó al padre de su hija y a su propia familia nada más quedarse embarazada de Olivia, la niña con la que vive en la Instant: estaba convencida de que habrían querido que llevara una vida gris, anodina, que no estaba dispuesta a llevar.

Fernanda Orazzi es Ludmila

Ludmila se dedica a la moda, a la inversión en hoteles y apartamentos, y a vivir la vida en todo su esplendor. Ama Ibiza porque aquí, en esta isla, todo está por inventar. Y así piensa ella que hay que vivir la vida: inventándonosla, contándonos a nosotros mismos cómo nos dé la gana. Eso es algo que quizá pueda enseñarle a Manuel, ese constructor de Valencia con el que ha empezado a trabajar en la construcción de un hotel: que en Ibiza todo el mundo puede ser quien quiera ser.