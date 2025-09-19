Alex Monner regresa a La Ruta. Vol. 2: Ibiza: “Es volver a tener contacto con uno de los proyectos más importantes de mi vida”

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la segunda temporada de la aclamada serie de atresplayer, llegará a la plataforma el próximo mes de octubre. Regresa una de las series revelación de los últimos años y con ella, algunos de sus protagonistas.

Alex Monner vuelve al cuerpo de Marc, “uno de los personajes y una de las series que más he disfrutado”, explica, “es uno de los mejores rodajes que he tenido en mi vida”, añade.

Para el actor esta segunda parte de la ficción significa “volver a tener contacto con uno de los proyectos más importantes de mi vida”, añade.

¿Cómo es Marc Ribó?

Ribó es un DJ de éxito en el momento de mayor repercusión y masificación de la Ruta, una estrella de la noche valenciana de los 90.

Todos quieren conocerle. Todos quieren bailar lo que pincha. Todos quieren ser como él. Salvo Marc, que daría su vida por ser otro.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial.

Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.