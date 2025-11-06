Las reinas se enfrentan en Drag Race España a un reto de improvisación con Abril Zamora, este domingo en atresplayer

El taller más famoso de la televisión sigue a pleno rendimiento y la búsqueda de la mejor drag queen en Drag Race España continúa. Este domingo a las 20.00 h, atresplayer estrena una entrega en la que las reinas se enfrentarán a un importante reto de improvisación y contará con la ayuda de la guionista, escritora, directora y actriz Abril Zamora. Supremme de Luxe volverá a poner al frente una semana más. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Ferrxn, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de Drag Race España.

Drag Race España está arrasando esta temporada y confirmándose como un auténtico éxito en atresplayer. Tras lograr su mejor arranque histórico en atresplayer y contando además con el Meet the Queens más visto de su historia, el programa triunfa cada domingo con nuevos episodios. Además, esta se ha convertido en la edición mejor valorada de la historia de la franquicia en España.

El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 7: Hipoteca-Drags

No se puede empezar mejor el día que con el minirreto ‘Tu sandía me suena’, en el que las reinas draguearán estas frutas como si fueran sus compañeras de taller. La que más se parezca decidirá los equipos para el maxirreto de improvisación. ¿Serán capaces de ponerse en la piel de agentes inmobiliarias y vender pisos a unas inquilinas muy particulares? Abril Zamora las ayudará a crear a sus excéntricos personajes y será testigo de sus actuaciones. Además, las reinas deberán servir sus mejores looks de bastos, oros, espadas y copas en la categoría ‘Baraja Española’.

Sí lo digo, Tras la carrera y entrevistas exclusivas con las reinas

Como cada semana, Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h atresplayer estrena en abierto una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube. Y el lunes por la tarde, la reina eliminará analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.