Yolanda Ramos confiesa cómo sería su drag: “Sería un equipo con el público, poco sexual y cómica"

Yolanda Ramos ha sido la segunda jueza invitada de la quinta temporada de Drag Race España y ha acompañado a Supremme de Luxe, Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking en la mesa del jurado.

La actriz ha asegurado en su entrevista que lo que más le gusta del programa es que es “rompedor” y que hay una revolución. Drag Race España, ha confesado, le sigue sorprendiendo en una quinta temporada. “A mí, que tengo muy poca paciencia”, ha dicho.

En cuanto a los consejos que le ha dado a las reinas, Yolanda Ramos espera que los reciban con el corazón y que les sirvan como a ella le sirvieron algunos consejos que ha recibido a lo largo de su carrera.

El drag de Yolanda Ramos

Yolanda Ramos también ha hablado sobre cómo sería ella si fuera una drag. En cuanto al nombre, tiene claro que se llamaría igual y, en cuanto a su estilo, sería “un equipo con el público y poco sexual”, ha asegurado, además de cómica.

¡No te pierdas su entrevista en el vídeo! Disfruta además en atresplayer del segundo programa de Drag Race España, ya disponible.