Sí lo digo T4 – Programa 4
Samantha Ballentines y La Niña Delantro se unen en Sí lo digo para comentar el programa más reivindicativo de Drag Race España
La reina de la cuarta temporada ha sido la cuarta invitada al salón de Samantha para comentar el nuevo programa de Drag Race. ¡Descúbrelo!
Publicidad
La Niña Delantro ha llegado arrasando al salón de Samantha Ballentines para comentar juntas un programa de lo más reivindicativo de Drag Race España. En él, las reinas han podido hacer su propia protesta, pero no solo eso.
Ha sido un programa lleno de gastronomía, con horchata y fartons que ha traído la propia reina valenciana, así como de ciencia en una ruleta que ha sido muy educativa. ¿Quién dijo que la ciencia y el drag no podían unirse?
Más Noticias
- Álex pagó un precio muy alto para poder formar parte de la banda de Los Pajaritos en Mar Afuera
- Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España, las más disfrutonas en la pasarela del cuarto programa
- Las reinas de Drag Race España alzan su voz en el maxireto de la semana… ¡Manifest! El festival travesti de canción protesta
Todo esto y mucho más en el nuevo programa de Sí lo digo… ¡Ya disponible en atresplayer!
Publicidad