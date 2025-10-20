Samantha Ballentines y La Niña Delantro se unen en Sí lo digo para comentar el programa más reivindicativo de Drag Race España

La Niña Delantro ha llegado arrasando al salón de Samantha Ballentines para comentar juntas un programa de lo más reivindicativo de Drag Race España. En él, las reinas han podido hacer su propia protesta, pero no solo eso.

Ha sido un programa lleno de gastronomía, con horchata y fartons que ha traído la propia reina valenciana, así como de ciencia en una ruleta que ha sido muy educativa. ¿Quién dijo que la ciencia y el drag no podían unirse?

