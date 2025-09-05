"Te salva de la cotidianeidad": así se ha presentado la nueva temporada de Drag Race en el FesTVal

Drag Race está listo para presentar su quinta temporada en atresplayer, y esta vez, el programa presentado por Supremme de Luxe, y contando como miembros del jurado con Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking, se suman al FesTVal de Vitoria para dejar a todos los invitados... ¡con la boca abierta!

Todo el equipo está muy emocionado con la presentación del proyecto que tantos meses llevan trabajando: "Es mucho más emotivo", ha afirmado Ana Loking acerca del ambiente que se respira en el FesTVal, opinión en la que coinciden sus compañeros.

Sobre la presentación en un festival de estas características, Supremme Deluxe lo tiene claro: "Es un espacio más que se conquista, y otro sitio al que se le da cabida al Drag". Le Cocó coincide con ella, afirmando que es una manera de dar visibilidad "a nuestro arte, a nuestro talento y al colectivo".

Y si algo no va a faltar en esta nueva temporada... ¡son las sorpresas! Samantha Ballentines ha asegurado que "si las anteriores han sido buenas, esta va a ser mucho mejor".

¿Y tú, te lo vas a perder? ¡Estate muy atento a la nueva temporada de Drag Race! Y dale al play para no perderte ni un detalle de todo lo que se está cocinando en el FesTVal de Vitoria.