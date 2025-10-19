Mejores momentos | Temporada 5
Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España, las más disfrutonas en la pasarela del cuarto programa
Esta semana las concursantes han tenido que elegir su fruta favorita y presentarla con su outfit en la pasarela. ¡No te lo pierdas!
Esta semana en Drag Race España, la categoría de la pasarela ha sido Disfrutonas, un runway en el que las reinas han tenido que escoger una fruta y presentarla con su mejor outfit en el escenario del concurso.
Ha habido de todo: sandía, naranja, uvas, higo, granada… ¡E incluso fruta podrida! Una vez más, han vuelto a dejarnos sin palabras con sus looks.
No te lo pierdas en el vídeo y disfruta ya del cuarto programa de Drag Race España, al completo en atresplayer.
