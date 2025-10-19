Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España, las más disfrutonas en la pasarela del cuarto programa

Esta semana en Drag Race España, la categoría de la pasarela ha sido Disfrutonas, un runway en el que las reinas han tenido que escoger una fruta y presentarla con su mejor outfit en el escenario del concurso.

Ha habido de todo: sandía, naranja, uvas, higo, granada… ¡E incluso fruta podrida! Una vez más, han vuelto a dejarnos sin palabras con sus looks.

