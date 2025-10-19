Info Premium

Drag Race

Mejores momentos | Temporada 5

Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España, las más disfrutonas en la pasarela del cuarto programa

Esta semana las concursantes han tenido que elegir su fruta favorita y presentarla con su outfit en la pasarela. ¡No te lo pierdas!

Sara Ruiz
Publicado:

Esta semana en Drag Race España, la categoría de la pasarela ha sido Disfrutonas, un runway en el que las reinas han tenido que escoger una fruta y presentarla con su mejor outfit en el escenario del concurso.

Ha habido de todo: sandía, naranja, uvas, higo, granada… ¡E incluso fruta podrida! Una vez más, han vuelto a dejarnos sin palabras con sus looks.

No te lo pierdas en el vídeo y disfruta ya del cuarto programa de Drag Race España, al completo en atresplayer.

Y mañana a las 20h, vuelve Samantha Ballentines a su salón de Sí lo digo con una invitada muuuy especial. ¡No te lo pierdas!

