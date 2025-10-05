Info Premium

Mejores momentos | Temporada 5

Las reinas se enfrentan por parejas al mini reto más dulce de la temporada… ¿Serán capaces de crear las historias más tristes?

Las concursantes de Drag Race España han tenido que ponerse por parejas para contar una historia mientras comen helado... Eso sí, no ha sido tan fácil. ¡Descúbrelo!

Sara Ruiz
En el mini reto de esta semana, las reinas de Drag Race España han tenido que ponerse por parejas, draguearse en 10 minutos y crear una historia muy triste: “Que nos haga llorar de pena… o de risa”.

Eso sí, no ha sido tan fácil como parece. En cada pareja, una de ellas ha puesto la cara y la voz, y la otra las manos y el helado. Hemos escuchado historias de todo tipo: amor, desamor, familia, amigos…

Y aunque algunas han sido más tristes que otras, todas las reinas lo han dado todo en el mini reto del segundo programa.

La Escándalo y Ferrxn, Satín Greco y Margarita Kalifata, Nix y Alexandra del Raval, Nori y Denébola Mugler, Fagne Mugler y Laca Udilla y Krystal Forever y Eva Harrington nos han dado looks muy locos, diversión y alguna que otra sorpresa muy inesperada.

¡No te lo pierdas en el vídeo! Además, tanto este mini reto como el resto del programa ya está disponible en atresplayer.

