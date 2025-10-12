Mejores momentos | Temporada 5
Las reinas de Drag Race España se convierten en la alfombra roja de una pasarela de lujo
En el ball de esta semana las concursantes han traído al programa looks de alfombra roja que nos han dejado sin palabras. ¡Ya puedes verlo en atresplayer!
Publicidad
Esta semana las reinas se han enfrentado a una doble pasarela en el ball de Drag Race España. Las concursantes de la temporada 5 han convertido sus looks en una alfombra roja y nos han dejado sin palabras.
Algunas han sido más elegantes, otras más camp y algunas incluso llevaban las cámaras y los flashes pegados a ellas mismas.
No te pierdas esta primera pasarela del tercer programa de Drag Race España, y disfruta del capítulo completo, ya disponible en atresplayer.
Más Noticias
- Nori deja su medio corazón a Satín Greco tras ser eliminada de Drag Race España: ¿A quién salvará la reina del lipsync?
- El homenaje a Rossy de Palma en el ball de la temporada 5 de Drag Race España: la categoría es… ¡De alfombra Rossy!
- “Soy la peste”: Álvaro estalla ante sus padres en el quinto capítulo de Mar Afuera
Y mañana a las 20h vuelve Samantha Ballentines a Sí lo digo con una invitada de revista. ¡Os esperamos!
Publicidad