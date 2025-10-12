Info Premium

Drag Race

Mejores momentos | Temporada 5

Las reinas de Drag Race España se convierten en la alfombra roja de una pasarela de lujo

En el ball de esta semana las concursantes han traído al programa looks de alfombra roja que nos han dejado sin palabras. ¡Ya puedes verlo en atresplayer!

Sara Ruiz
Esta semana las reinas se han enfrentado a una doble pasarela en el ball de Drag Race España. Las concursantes de la temporada 5 han convertido sus looks en una alfombra roja y nos han dejado sin palabras.

Algunas han sido más elegantes, otras más camp y algunas incluso llevaban las cámaras y los flashes pegados a ellas mismas.

No te pierdas esta primera pasarela del tercer programa de Drag Race España, y disfruta del capítulo completo, ya disponible en atresplayer.

