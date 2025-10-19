Las reinas de Drag Race España alzan su voz en el maxireto de la semana… ¡Manifest! El festival travesti de canción protesta

Esta semana en Drag Race España ha tenido lugar la primera edición del Manifest: El festival travesti de canción protesta. En él, las reinas, por grupos, han creado una actuación para manifestarse por algo con lo que están en contra.

Las Jessis, Dragtásticas y Las Chiste Malo han sido los grupos formados por las reinas que han cantado y bailado dejándose la piel en el escenario.

Si quieres descubrir las canciones y las grandes actuaciones que han hecho, ya puedes verlo al completo en atresplayer.

Y mañana a las 20h, vuelve Samantha Ballentines a su salón de Sí lo digo con una invitada muuuy especial. ¡No te lo pierdas!