Nori nos muestra su talento drag en este tutorial: ¿Cómo es ir a entrenar con las uñas largas?

Tras ser eliminada de Drag Race España, Nori nos ha hecho en la sección Mi talento drag un tutorial sobre cómo ir a entrenar y hacer vida con uñas. La reina ha explicado que para ella el drag era una puerta de escape a sus inseguridades.

“Yo siempre he estado muy delgado y en el drag ser una skinny legend es lo más”, ha dicho. Sin embargo, a la vez era una “cárcel” para ella por lo que tuvo mucho complejo con su cuerpo fuera de drag. Un día decidió que no podía ser así y por eso comenzó a hacer deporte.

“Hay que ser coherente con que debajo de todo esto hay alguien con quien tienes que ser feliz”, ha contado. Una vez ha montado la mancuerna, ha mostrado que ya está lista para ser una buena “muscu-loca”.

¡No te pierdas su tutorial completo en el vídeo!