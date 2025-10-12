Mejores momentos | Temporada 5
Nori deja su medio corazón a Satín Greco tras ser eliminada de Drag Race España: ¿A quién salvará la reina del lipsync?
El primer medio corazón de la temporada ha entrado en juego en el tercer programa del concurso. No te pierdas el momento en atresplayer.
Publicidad
La dinámica del corazón ya se ha puesto en marcha en Drag Race España. Nori fue la primera eliminada y tuvo que dejar su mitad a una de sus compañeras, que en este caso ha sido Satín Greco.
La reina estaba en el bottom, por lo que podía salvarse a ella misma o a alguna de sus compañeras del lipsync a vida o muerte.
Si quieres descubrir a quién decidió salvar, no te lo pierdas en el vídeo. Además, ya puedes disfrutar del tercer programa de Drag Race España, al completo en atresplayer.
Más Noticias
Y mañana a las 20h vuelve Samantha Ballentines a Sí lo digo con una invitada de revista. ¡Os esperamos!
Publicidad