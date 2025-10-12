Nori deja su medio corazón a Satín Greco tras ser eliminada de Drag Race España: ¿A quién salvará la reina del lipsync?

La dinámica del corazón ya se ha puesto en marcha en Drag Race España. Nori fue la primera eliminada y tuvo que dejar su mitad a una de sus compañeras, que en este caso ha sido Satín Greco.

La reina estaba en el bottom, por lo que podía salvarse a ella misma o a alguna de sus compañeras del lipsync a vida o muerte.

Si quieres descubrir a quién decidió salvar, no te lo pierdas en el vídeo. Además, ya puedes disfrutar del tercer programa de Drag Race España, al completo en atresplayer.

Y mañana a las 20h vuelve Samantha Ballentines a Sí lo digo con una invitada de revista. ¡Os esperamos!