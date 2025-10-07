Nori confiesa lo mejor de su paso por Drag Race España: "Es muy guay cuando te llevas tan bien con todas"

Nori ha sido la primera eliminada de Drag Race España y, por tanto, la primera en estar en directo en las redes del programa hablando de su paso por el concurso y otros asuntos como su drag o si le gustaría estar en un All Stars, por ejemplo.

La reina nos ha contado que está muy feliz de haber pasado por el concurso y, además, de haber estado con sus compañeras. Sobre el talent, ha asegurado que no tenía otra opción, pero que en un futuro le gustaría hacer de Christina Aguilera.

Nori también ha hablado sobre algunas curiosidades de su entrada a Drag Race. "No se lo dije a nadie, me felicitaron por mi cumple y no respondí a nadie", ha asegurado.

En cuanto a su look de entrada, la reina tenía claro que quería hacer el look de la moto de Mugler, porque ella además es motera y muchas veces va en drag en la moto.

Lo que más disfrutó dentro del programa, ha contado, fue el vivirlo con sus compañeras. "Es muy guay cuando te llevas tan bien con todas", ha dejado claro.

Si quieres conocerla mejor y descubrir todo lo que se ha hablado en el directo, no te lo pierdas en la cuenta de Instagram de Drag Race España.

Además, disfruta ya del segundo programa del concurso, disponible al completo en atresplayer.