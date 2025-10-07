Autoentrevista | Drag Race España 5
Nori confiesa en su autoentrevista cómo fue su primera experiencia viendo drag: “Fue viendo a Samantha Ballentines"
La reina ha sido la primera eliminada de la quinta temporada y nos ha contado muchas curiosidades sobre ella misma y su paso por el concurso.
Nori ha sido la primera reina eliminada de la quinta temporada de Drag Race España, y por tanto es la primera en enfrentarse a la autoentrevista, en la que ella misma out of drag se ha entrevistado para conocerla un poco más.
Lo primero que nos ha contado es cómo fue su primer contacto con el drag: “Fue viendo a Samantha Ballentines estando de vacaciones”, ha contado, aunque no fue consciente de lo que era hasta que empezó a ver RuPaul’s Drag Race.
Su drag lo define como “desnudo, sin ropa y lo más prostituta que pueda” y ha aconsejado que no se empiece en el drag “si tienes aprecio a tu cuenta bancaria”, ha asegurado.
Nori también nos ha contado cuál sería la canción que no haría en un show y la que no puede faltar. “Mi canción favorita es Bond to you de Christina Aguilera”, ha dicho.
Además, la reina ha confesado quién es su crush de la temporada, quién es su mejor amiga y con quién nunca haría un dúo.
Descúbrelo en la autoentrevista y no te pierdas el segundo programa de Drag Race en atresplayer. ¡Ya está disponible!
