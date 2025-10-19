Nix se abre en Drag Race España sobre la realidad de las mujeres trans: “Siempre habrá gente que no lo acepte"

Nix se ha abierto con sus compañeras en el taller de Drag Race España acerca de sus vivencias como mujer trans, que son a la vez las vivencias de todo un colectivo que, como ella ha dicho, no es aceptado por muches. “Ya no es que no lo acepte, sino que lo odie”, ha asegurado.

Una situación que hay que visibilizar, ha dicho, para que algo empiece a cambiar. “El hecho de tener citas ya es violento”, ha afirmado, por lo que esperan los hombres heterosexuales de ellas.

“Ser trans es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti misma”, es una frase que Nix se repite constantemente y que ha querido trasladar a todas aquellas personas que estén en una situación similar o que incluso aún no sepan que son transexuales o estén dudando en si dar el paso.

