Margarita Kalifata se abre con Ferrxn sobre la relación con su padre: “Era muy homófobo conmigo”

Margarita Kalifata se ha abierto con Ferrxn en el taller de Drag Race España mientras se preparaban para la pasarela. La reina ha contado que desde los 14 años no tiene relación con su padre, ni él ni su hermana.

“Me castigaba sin comer”, ha contado Margarita, solo por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, una situación que, ha confesado, ha sido muy dura. El relato ha emocionado a Ferrxn, que no ha dudado en apoyar a su amiga.

Por suerte, la figura de su madre siempre ha estado presente. “Ella siempre ha buscado todo para vernos felices”, ha asegurado Margarita entre lágrimas. Cuando su madre decidió dejar a su padre, ha confesado la reina, su vida solo fue a mejor.

No te pierdas el momento en el vídeo, y disfruta ya del segundo programa de la quinta temporadaal completo en atresplayer.

Y mañana a las 20h vuelve Samantha Ballentines en Sí lo digo con una compañera muuuy sutil. Os esperamos.