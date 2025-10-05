Mejores momentos | Temporada 5
¡Luces, cámara, acción! Estrenamos El secreto de Puente Tieso, la serie de éxito protagonizada por las reinas de Drag Race España
Para el maxi reto de esta semana, las concursantes de la quinta temporada han retrocedido unas décadas atrás para ponerse en el papel de las protagonistas de El secreto de Puente Tieso.
En el segundo programa de Drag Race España, las reinas se han enfrentado al reto de actuación y han dado vida a las protagonistas de El secreto de Puente Tieso, la serie de éxito mundial que hemos estrenado en este capítulo.
La historia comienza con un nacimiento y pronto evoluciona hasta llegar a la boda de una joven embarazada. Sin embargo, nada es lo que parece en Puente Tieso. ¿Realmente quieren casarse por amor? ¿Sabe el pueblo que está esperando un hijo? ¿Qué secretos ocultan las vecinas del pueblo?
Todas estas preguntas puedes resolverlas en el vídeo, y también en atresplayer, donde ya puedes disfrutar del segundo programa de la temporada al completo. ¡Corre!
Y mañana a las 20h vuelve Samantha Ballentines en Sí lo digo con una compañera muuuy sutil. Os esperamos.
