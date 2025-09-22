Contenido extra | MTQ
Lady Gaga, Naomi Campbell o Rocío Jurado: Las reinas de Drag Race España crean a su drag perfecta a partir de otras reconocidas estrellas
Conoce mejor a las doce nuevas participantes de la quinta temporada, que comienza el próximo 28 de septiembre en atresplayer.
Publicidad
Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España han creado la que para ellas sería la drag perfecta a partir de estrellas conocidas por todes. El outfit, el pelo, el estilo, la pasarela y el humor han sido las categorías en las que se ha dividido el juego.
Cada concursante ha elegido a la persona ideal para cada una de ellas y con ello han conseguido obtener la drag ideal.
Algunas de las personalidades elegidas han sido Lady Gaga, Naomi Campbell, Rocío Jurado e incluso Pupi Poisson. ¿Quieres descubrir más? ¡No te pierdas el video!
Más Noticias
- “Una de las primeras veces que sale Ray” la escena favorita de Miguel Barraga en Mar Afuera
- atresplayer lanza el tráiler de la quinta edición de Drag Race España, que se estrena el 28 de septiembre
- La Escándalo cierra las entradas al taller de la quinta temporada de Drag Race España: “Soy un puto escándalo"
Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queensen atresplayer, y también delas entradas de las reinasal taller. Y este domingo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!
Publicidad