Lady Gaga, Naomi Campbell o Rocío Jurado: Las reinas de Drag Race España crean a su drag perfecta a partir de otras reconocidas estrellas

Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España han creado la que para ellas sería la drag perfecta a partir de estrellas conocidas por todes. El outfit, el pelo, el estilo, la pasarela y el humor han sido las categorías en las que se ha dividido el juego.

Cada concursante ha elegido a la persona ideal para cada una de ellas y con ello han conseguido obtener la drag ideal.

Algunas de las personalidades elegidas han sido Lady Gaga, Naomi Campbell, Rocío Jurado e incluso Pupi Poisson. ¿Quieres descubrir más? ¡No te pierdas el video!

Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queensen atresplayer, y también delas entradas de las reinasal taller. Y este domingo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!