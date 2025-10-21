Eva Harrington y sus comienzos en el drag hace 8 años: “Empecé maquillando a mi madre drag, Dita Dubois”

Eva Harrington ha sido eliminada en el cuarto programa de Drag Race España. La reina ha estado en la Autoentrevista donde nos ha contado cómo empezó en el drag. “Empecé maquillando a mi madre drag, Dita Dubois”, ha dicho, algo que ocurrió hace 8 años.

En cuanto a cómo define su drag, ella asegura que es la feminidad en su máxima potencia. Un consejo que daría a otras reinas jóvenes es que se formen. “Luego sino terminas yéndote la tercera”, ha afirmado.

Eva Harrington también ha confesado su placer culpable: robar copas a los clientes cuando están de fiesta.

Si quieres saber la canción que nunca haría en un lipsync, la que sí o quién es su crush de la temporada, no te pierdas el vídeo completo.

Además, ya puedes disfrutar del cuarto programa de Drag Race España al completo en atresplayer.