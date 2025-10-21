En directo en las redes de Drag Race España
La Escándalo desvela el personaje que habría hecho en el Snatch Game de Drag Race España: "No es un personaje en sí"
Una de las dos eliminadas del cuarto programa de Drag Race España ha estado en directo en las redes del programa para hablar sobre su paso por el concurso y sobre su drag. ¡No te lo pierdas!
La Escándalo ha sido una de las dos eliminadas del cuarto programa de Drag Race España, y ha estado en directo en las redes para contarnos todo acerca de su paso por el programa.
La reina nos ha contado que cree que lo más interesante de su drag es que nunca sabe por dónde va a salir. "Eso es guay", ha dicho.
La Escándalo ha hablado acerca de cómo vivió el estar en el bottom y su eliminación, así como ha explicado cómo repartieron los papeles en El Secreto de Puente Tieso o cómo se encontraba ella en el taller.
Además, ha revelado cuál era su opción para el Snatch Game. "No era un personaje en sí", ha contado, sino La ruleta de la suerte.
La reina también ha dado una exclusiva en el directo de Drag Race, y es que ha desvelado que junto a Eva Harrington van a sacar una versión de Duro de pelar, que verá la luz en los próximos días. ¡No te lo pierdas en sus redes sociales!
