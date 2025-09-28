La dinámica que marcará la temporada 5 de Drag Race España: “Tener un gran corazón os puede salvar de la eliminación"

Drag Race España vuelve con una quinta temporada y lo hace por todo lo alto. En el primer programa, Supremme de Luxe ha sido la encargada de explicar la dinámica que marcará todo el concurso.

Antes de ello, eso sí, las reinas han tenido que lanzarse de lleno a una piscina de bolas para rescatar unos corazones partidos por la mitad que serán fundamentales a lo largo de toda la temporada.

Y es que cualquiera de ellas podría salvarse de la eliminación si consiguen reunir un corazón completo. ¿Cómo lo pueden reunir? ¿Qué pasa cuando lo consiguen? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Y para entenderlo mejor, ya puedes ver el primer programa de Drag Race España en atresplayer.

Además, mañana, a las 20h, no te pierdas el regreso de Samantha Ballentines al frente de Sí lo digo y acompañada por una reina muuuy especial. ¡Te esperamos!