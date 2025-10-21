Autoentrevista | Drag Race España 5
El consejo de La Escándalo para las nuevas artistas en la Autoentrevista: “La actitud es lo que te lleva lejos"
La reina ha sido eliminada de la quinta temporada y nos ha contado muchas curiosidades sobre ella misma y su paso por el concurso.
La Escándalo ha sido la segunda reina eliminada en el cuarto programa de Drag Race España, y la hemos conocido un poco mejor en su Autoentrevista. En ella, ha contado que empezó a hacer drag después de ver RuPaul’s Drag Race.
También nos ha definido su estilo, con el que quiere irradiar felicidad. “Soy una mezcla de lo clásico del drag y cositas de videojuegos”, ha dejado claro.
En cuanto a un consejo para las nuevas artistas, ha asegurado en que hay que centrarse en lo que se da bien y no en lo que hacen las demás. “La actitud es lo que te lleva lejos”, ha dicho.
Su placer culpable, ha confesado, es gastar más dinero en drag del que tiene.
Si quieres saber cuál es el outfit de ensueño de La Escándalo y algunos salseos más, no te pierdas la entrevista completa en el vídeo.
