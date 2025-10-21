El consejo de La Escándalo para las nuevas artistas en la Autoentrevista: “La actitud es lo que te lleva lejos"

La Escándalo ha sido la segunda reina eliminada en el cuarto programa de Drag Race España, y la hemos conocido un poco mejor en su Autoentrevista. En ella, ha contado que empezó a hacer drag después de ver RuPaul’s Drag Race.

También nos ha definido su estilo, con el que quiere irradiar felicidad. “Soy una mezcla de lo clásico del drag y cositas de videojuegos”, ha dejado claro.

En cuanto a un consejo para las nuevas artistas, ha asegurado en que hay que centrarse en lo que se da bien y no en lo que hacen las demás. “La actitud es lo que te lleva lejos”, ha dicho.

Su placer culpable, ha confesado, es gastar más dinero en drag del que tiene.

