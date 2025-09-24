Conocemos más en profundidad a las reinas de la quinta temporada de Drag Race España con el Test rápido

¿Qué superpoder les gustaría tener? ¿Cómo definen su drag? ¿Prefieren el futuro o el pasado? Estas son solo algunas de las preguntas que han respondido las reinas de la quinta temporada de Drag Race España en el Test rápido.

Y, como su propio nombre indica, no han tenido mucho tiempo para pensar y responder. Por este motivo, algunas respuestas son bastante curiosas y no tienen pérdida.

¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Además, ya puedes disfrutardel Meet The Queens en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!