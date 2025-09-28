Mejores momentos | Temporada 5
Conoce mejor a las reinas de Drag Race España en la primera pasarela de la temporada: “Mis dos caras"
En este primer programa de la temporada nos hemos dispuesto a conocer a las concursantes a fondo. ¡Ya disponible en atresplayer!
La primera pasarela de Drag Race España 5, así como el maxi reto, en el que las reinas han podido demostrar su talento, ha servido para seguir conociendo mejor a las 12 concursantes.
La categoría ha sido “Mis dos caras” y en ella las reinas han aprovechado para mostrarnos una parte más vulnerable de ellas mismas y cómo han resurgido para convertirse en las estrellas que son ahora.
También ha habido momentos impactantes, como la caca de Alexandra del Raval o el desnudo completo de Satín Greco. ¿Quieres ver cómo han sido estos momentazos y la pasarela?
Pues ya puedes disfrutarlo en el primer programa de Drag Race España, disponible en atresplayer. Y mañana, no te pierdas a Samantha Ballentines en la vuelta de Sí lo digo, su programa, y acompañada de una invitada muy especial. ¡A las 20h!
