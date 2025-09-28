Info Premium

Drag Race

¿Qué estás buscando?

Mejores momentos | Temporada 5

Conoce mejor a las reinas de Drag Race España en la primera pasarela de la temporada: “Mis dos caras"

En este primer programa de la temporada nos hemos dispuesto a conocer a las concursantes a fondo. ¡Ya disponible en atresplayer!

Conoce mejor a las reinas de Drag Race España en la primera pasarela de la temporada: “Mis dos caras"

Publicidad

Sara Ruiz
Publicado:

La primera pasarela de Drag Race España 5, así como el maxi reto, en el que las reinas han podido demostrar su talento, ha servido para seguir conociendo mejor a las 12 concursantes.

¡Bienvenides al show! Las reinas de Drag Race España lo dan todo en el talent de la quinta temporada

La categoría ha sido “Mis dos caras” y en ella las reinas han aprovechado para mostrarnos una parte más vulnerable de ellas mismas y cómo han resurgido para convertirse en las estrellas que son ahora.

También ha habido momentos impactantes, como la caca de Alexandra del Raval o el desnudo completo de Satín Greco. ¿Quieres ver cómo han sido estos momentazos y la pasarela?

Pues ya puedes disfrutarlo en el primer programa de Drag Race España, disponible en atresplayer. Y mañana, no te pierdas a Samantha Ballentines en la vuelta de Sí lo digo, su programa, y acompañada de una invitada muy especial. ¡A las 20h!

Atresplayer Premium» Drag Race

Publicidad