El brillo venezolano llega al salón de Samantha Ballentines con la visita de Mariana Stars a Sí lo digo

Mariana Stars ha sido la quinta reina en visitar el salón de Samantha Ballentines en esta cuarta temporada de Sí lo digo. La reina ha traído todo el brillo venezolano para deslumbrarnos mientras comentaba Drag Race España, además de unas ricas arepas.

En la ruleta, Mariana Stars ha seguido el legado de Vania Vainilla, que eligió a la reina venezolana para draguear su patata, y también ha tenido que elegir a su concursante ganadora para la ruleta de Drag Potato.

