Brays Efe y su paso por Drag Race España como juez invitado: “Las admiro a todas por venir a darlo todo"

Brays Efe ha sido el juez que ha acompañado esta quinta semana de Drag Race España a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en un nuevo programa del concurso.

En su entrevista, el actor ha confesado que lo que más le gusta del programa es tener la oportunidad de ver en un gran escenario el talento de tantas drag queens de nuestro país.

En cuanto al Snatch Game, Brays ha asegurado que muchas reinas le han sorprendido. “Las admiro a todas por venir a darlo todo”, ha dicho.

Estar como juez en Drag Race España, ha confesado, no ha sido fácil. Aunque lo ha disfrutado, ha dicho, siente que tiene en sus manos el futuro y las ilusiones de muchas personas.

Un consejo de Brays para las reinas, para que consigan cultivar su humor, es que cultiven el punto de vista.

El nombre drag de Brays Efe

Brays Efe ya ha sido drag queen en algún momento, ha contado en su entrevista en Drag Race España, por lo que ya tiene nombre.

¿Quieres saber cuál es? No te lo pierdas en el vídeo.

