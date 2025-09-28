Mejores momentos | Temporada 5
¡Bienvenides al show! Las reinas de Drag Race España lo dan todo en el talent de la quinta temporada
El maxi reto del primer programa es uno de los más esperados: ¡El Talent! No te lo pierdas, ya disponible al completo en atresplayer.
La quinta temporada de Drag Race España ha arrancado con uno de los maxi retos más esperados: ¡El Talent! En él las reinas han podido demostrar su talento… ¡Y nos han dejado boquiabiertos!
Ha habido de todo: canciones, cabaret, humor, costura… Las reinas han dejado el listón muy alto y una decisión muy complicada para el jurado, que ha tenido como invitada especial a Amaia.
No te pierdas el show al completo en atresplayer… ¡Ya disponible! En el primer programa, además, hemos visto la entrada de las 12 reinas al taller de Drag Race España, por lo que oficialmente podemos decir que ha arrancado la carrera.
Y mañana, a las 20h, vuelve Sí lo digo a atresplayer. Samantha Ballentines abre las puertas de su casa para ver con nuevas invitadas la quinta temporada de Drag Race España. ¡Te esperamos!
