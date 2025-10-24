ViX triunfa en la novena edición de los Premios Produ

¡ViX y atresplayer están de celebración! Este martes se han dado a conocer los ganadores de los Produ Awards 2025, los únicos premios de la industria audiovisual que buscan reconocer la excelencia en la producción latina y en español para impulsarla en el mundo y que celebrará su gala anual el próximo 29 y 30 de octubre en Miami.

En su novena edición, ViX ha logrado alzarse ganador en cinco categorías, un reconocimiento que ha sido otorgado por más de 700 profesionales de la industria audiovisual en español.

El primer premiado ha sido Y llegaron de noche. La hilarante y divertida historia protagonizada por Eugenio Derbez se ha coronado como Mejor serie de comedia fusión de estilos y como Mejor producción de serie de comedia. ¡Celébralo este Halloween con su estreno en atresplayer!

La tercera temporada de Mujeres asesinas, estrenada el pasado viernes en atresplayer, se ha alzado con el premio a Mejor unitario. Además, Bárbara de Régil ha sido galardonada como Mejor actriz principal de serie policial por su papel de Raquel, una madre luchadora que está dispuesta a llegar al límite para proteger a su hijo.

Con esa misma mirada es, sin duda, una de las series del año. Así lo han querido reconocer en los Premios Produ: la ficción protagonizada por Angélica Rivera e Iván Sánchez ha sido premiada como la Mejor serie de drama romántico de este 2025. ¡En atresplayer puedes disfrutar de las dos temporadas!

