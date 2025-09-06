atresplayer celebra su éxito con una batería de grandes estrenos para el arranque de temporada

atresplayer no para de crecer y, plenamente consolidada como un referente en contenido y calidad, arranca su nueva temporada con una batería de grandes estrenos preparados para los próximos meses. Esta gran campaña de nuevo curso irá acompañada por un espectacular spot protagonizado por los rostros de sus producciones, que verá la luz en los próximos días. atresplayer vuelve a confirmarse este año como la plataforma que más contenido nacional estrena, motor de la industria con una estrategia basada en el contenido.

Desde que en 2019 revolucionase, diera un paso al frente y se convirtiera en la primera plataforma de una televisión en producción contenido original, atresplayer ha estrenado ya más de medio centenar de producciones originales, incrementando su apuesta año tras año; convirtiéndose así en un motor fundamental para el sector. Una apuesta que se redobla en los próximos meses con cuatro potentes estrenos, a los que se sumarán más a finales de año, y teniendo en marcha más de una decena de proyectos más.

atresplayer arranca esta nueva temporada manteniendo una estrategia que pone al contenido en el centro de su modelo, apostando por la innovación, la calidad, la diversidad y la variedad. atresplayer no ha dejado de crecer en estos seis años, mostrando su valor diferencial, que le ha convertido en la plataforma española líder.

En lo que va de 2025, atresplayer ha dado cabida a todo tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y ha estrenado títulos como: FoQ. La Nueva Generación, Marilindre, A muerte, El Gran Salto o Perdiendo el juicio. Pero, además, la plataforma ha engrosado su producción original con entretenimiento y documentales como Érase una vez en Marbella o Más de Mariliendre.

Ahora, ante el estreno de la nueva temporada, atresplayer ha presentado en el FesTVal de Vitoria una nueva promo bajo el lema ES atresplayer, en la que participan algunas de las figuras más destacadas del sector, que ya forman parte de proyectos de la plataforma y en la que la plataforma presenta el amplio catálogo de producciones que ya están disponibles y están por llegar: Mar Afuera (14 de septiembre), Drag Race España (28 de septiembre), La Ruta. Vol. 2: Ibiza (octubre), Las hijas de la criada (noviembre), Mariliendre, Perdiendo el juicio, 33 días, La Nena, Rafaela y su loco mundo, Entre Tierras y FoQ: La Nueva Generación.

Lo que viene a atresplayer

Ahora, atresplayer se prepara para la recta final de este año 2025 con una batería de grandes produccionesque llegarán en las próximas semanas a la plataforma. Además, ya trabaja en continuar haciendo más grande su arsenal de ficción en el próximo 2026 con la llegada de nuevos títulos a su catálogo.

El próximo 14 de septiembre se estrena Mar Afuera, su nueva serie original protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón. La adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años, que aborda conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Narra la historia de los jóvenes internos en un centro de menores, que tendrán que hacer frente a un peligroso entorno lleno de amenazas.

El taller de Drag Race España vuelve a abrir sus puertas el próximo 28 de septiembre. La plataforma estrena la quinta temporada de su programa original con Supremme de Luxe al frente, y con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como jurado. Tras el gran éxito de la cuarta edición, una de las temporadas mejor valoradas en todo el mundo, una nueva promoción de reinas que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española. El programa se hace más grande esta vez, con un premio que asciende a los 50.000 euros y promete una edición cargada de giros, novedades y sorpresas.

En octubre llegará La Ruta 2. Vol. 2: Ibiza, la continuación de la aclamada serie de atresplayer que regresa tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; siendo reconocida con un Ondas y tres Premios Feroz. Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar se incorporan al reparto de esta ficción, encabezado por Àlex Monner, que nos trasladará a una etapa musical distinta en un nuevo enclave: Ibiza.

atresplayer estrenará en noviembre en exclusiva Las hijas de la criada, la nueva serie original de Antena 3. Adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega (con la que ganó el Premio Planeta 2023), esta historia ofrece un relato ambientado a principios del siglo XX a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos. Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernandez protagonizan esta nueva apuesta de Atresmedia en ficción.

Nuevas producciones ya en marcha

Y en los próximos meses, atresplayer seguirá haciendo más grande su catálogo con nuevos estrenos que irán llegando a la plataforma. Uno de los títulos que atresplayer estrenará es La Nena, la adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, que llega tras el éxito de La Novia Gitana y La Red Púrpura y que está protagonizada por Nerea Barros, Lucía Martín Abelló e Ignacio Montes, entre otros.

Se estrenará también 33 días, serie original creada por el periodista de investigación Carles Porta y que está protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán. Inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d'Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días contados a lo largo de seis episodios.

Rafaela y su loco mundo es otra de las producciones originales que aterrizará en atresplayer en los próximos meses. El universo chanante llega de la mano de la adaptación de ‘El alucinante mundo de Rafaella Mozarella’, de Aníbal Gónez. Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes protagonizan esta serie que abre las puertas a un universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama.

Además, se lanzarán las nuevas temporadas de sus ficciones de más éxito de la plataforma. Se estrenará la segunda temporada de Entre tierras, la serie original de Antena 3 protagonizada por Megan Montaner que en 2024 se convirtió en la ficción más vista del año en televisión y Los Protegidos: un nuevo poder, la tercera temporada de la exitosa ficción que protagonizan Ana Fernández, Luis Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés y Maggie García. También llegarán nuevos episodios de FoQ. La Nueva Generación, el mejor estreno de una ficción original de la plataforma en los últimos dos años, que arrasó entre los menores de 30 años con una gran fidelidad en el consumo de los episodios y la temporada completa.