atresplayer arrasa en los premios PRODU

En una nueva edición de los Premios PRODU, que celebrarán su gala anual los próximos días 29 y 30 de octubre en Miami, atresplayer ha vuelto a hacer historia con tres reconocimientos a Mariliendre, El Intermedio y Verónica Echegui por su trayectoria como actriz.

Estos premios, que celebran la excelencia en la producción audiovisual en español y reconocen a los talentos más destacados de la industria latina, se consolidan como el referente del prestigio y la calidad en la televisión y los contenidos en español.

Entre los reconocimientos, que se dieron a conocer este martes 21 de octubre, figura el programa El Intermedio en la categoría de Mejor programa de variedades. ¡Puedes seguirlo a diario en atresplayer!

Verónica Echegui, nuestra protagonista de la serie A Muerte, ha obtenido el reconocimiento póstumo a Mejor Actriz Principal de Comedia de Fusión de Estilos, evidenciando una vez más la impecable trayectoria que alcanzó la actriz con su carrera profesional.

Pero, sin duda alguna, si un formato ha destacado en esta novena edición de los premios, este ha sido Mariliendre. Nominada a 5 premios, entre ellos, Mejor producción de serie de comedia para Javier Calvo y Javier Ambrossi o Mejor actriz protagonista de Dramedy para Blanca Martínez Rodrigo, finalmente ha obtenido el galardón a Mejor contenido / programa que promueve la diversidad: Cuerpos diversos. ¡En atresplayer puedes disfrutar de la serie al completo!

Adicionalmente, multitud de formatos de la plataforma han obtenido nominaciones este año.

-A qué estás esperando nominada a Mejor serie de comedia romántica.

-Santuario nominada a Mejor serie fantástica / sobrenatural / distópica.

-La sombra de la tierra nominada a Mejor serie de adaptación literaria.

-FOQ La Nueva Generación nominada a Mejor serie juvenil.

¡Y muchos más!

atresplayer, plataforma líder en España

La plataforma de contenidos ha reafirmado su posición en el mercado con 17 millones de usuarios únicos y más de 700.000 suscriptores. Este año, además, ha presentado nuevos proyectos con los que ha consolidado su compromiso con la producción de contenidos de calidad y su papel destacado dentro del panorama audiovisual en español.