“Una de las primeras veces que sale Ray” la escena favorita de Miguel Barraga en Mar Afuera

Ray es un "malote" pero además de manual. Si le preguntásemos a Ray nos diría que la gente "le respeta" pero quizás simplemente solo le tengan miedo. Es de los que tiene claro que para él el fin sí justifica los medios.

Así que ahora que te puedes hacer una idea de cómo es su personaje, seguramente te sorprenda cuál es la escena favorita de Miguel el actor que da vida a Ray en Mar Afuera.

Miguel lo tiene claro "es una de las primeras veces que sale en escena" y como el actor nos confiesa su personaje "se abre en canal". ¿Será que después de todo Ray no es tan duro como parece?

