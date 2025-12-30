Hugo se sincera con Paqui y le desvela si pasó algo con Lucas en el colegio

Aprovechando que estaban juntos y que tenían que llenar un buen rato muerto Paqui consideró que era el momento perfecto para salir de dudas en el capítulo 3 de Los protegidos: Un nuevo poder.

Saber si Hugo y Lucas habían tenido algo en el pasado era una cuestión que llevaba tiempo rondando su cabeza y a la que Lucas no respondía.

Así que no ha dudado en preguntarle a Hugo si podía hacerle una “pregunta indiscreta”.

Descubre si pasó o no en el vídeo o no te pierdas el capítulo completo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.