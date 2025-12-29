“Está todo bien” la frase que Mario necesitaba decir y Jimena escuchar

Era el momento perfecto, no había nadie alrededor y podían hablar con tranquilidad.

Desde que se reencontraron en el segundo capítulo necesitábamos que tuvieran una conversación a solas. Que Mario se reencontrara con Jimena y Jimena con Mario. Ver que aunque todo ha cambiado hay cosas que siguen como siempre.

Y así fue, después de recordar las manías de cada uno, los madrugones, los cafés a rebosar, las rebeldías. Todo estaba bien.

Disfruta de este momentazo o corre a atresplayer para ver el tercer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder al completo en atresplayer.